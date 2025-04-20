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İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye gezerken deniz yüzeyinde sürüklenen bir kuzu fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, tekneyle kuzuyu güvenli bir şekilde denizden çıkardı.

Kurtarılan kuzu, Sahil Güvenlik botuna alındı ve Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise henüz belirlenemedi. Ekiplerin duyarlı müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.