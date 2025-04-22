Balıkesir'de dolandırıcılara 7 milyon TL kaptırdı

İHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulunan 82 yaşındaki F.D., dolandırıldığını söyledi ve şikayetçi oldu.

F.D.'yi arayarak kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şahıslar; kimlik bilgilerinin kullanılarak bankadan 5 milyon TL çekildiğini, bu parayla altın ve ziynet eşyası alındığını, evde bulunan altın, ziynet eşyası ve para üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını, ne kadar altın, ziynet eşyası ve para varsa gelen görevliye teslim etmesi gerektiğini söyledi.

ÖZEL EKİP KURULDU: 7 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

Yaklaşık 7 milyon TL'lik dolandırıcılık konusuyla alakalı özel ekip kuran Balıkesir Emniyeti, şüpheli şahısların tespit edilmesine yönelik detaylı çalışma yapılarak yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü inceleyip, olayla bağlantılı 5 şüpheli şahsı tespit etti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanması ve suç değerlerinin elde edilmesine yönelik Balıkesir merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı yapılan vefa operasyonu kapsamında 5 şüpheli şahıs, yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.