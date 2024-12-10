Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü

İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde yapımı devam eden binada işçi olarak çalışan A.A., dengesini kaybederek üst kattan düştü.
Yaralanan A.A. için ihbar üzerine sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
A.A.'nın cenazesi kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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