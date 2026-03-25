Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı çıktı!

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan isimlerden biri de Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı'ydı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

'Futbolda yasa dışı bahis ve şike' soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025’te tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün ilk kez 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Baltacı’ya destek vermek için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Baltacı için desteğe gelen meslektaşlarının arasında Kazım Karataş, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım da yer aldı.

Duruşma sırasında kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğunu söyledi.

"KENDİM OYNADIĞIM MAÇLARDA BAHİS YAPMADIM"

Daha sonra savunma yapan sanık Baltacı, söz konusu 2 eylemde de Galatasaray'ın U19, yani 19 yaş altı takımında olduğunu belirterek, "O dönem A Takımı'nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu 2 maça da bahis oynamıştım ancak A takımında olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim. Oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım" dedi.

"KİMSEYLE ANLAŞIP ŞİKE YAPMADIM"

Savunmasına devam eden Baltacı, kendisine sorulan mesajlaşmalarıyla ilgili olarak "Arkadaşlarımla olan mesajlaşmalar futbolla ilgili olan sohbetler, bu sohbetler her zaman olur. Futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur, hesabıma gelen para da yoktur" diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, KABUL ETMİYORUM"

Baltacı savunmasının devamında ise, "Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili çok şaşkınım ve kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi hileli hareketle kimseyi aldatmadım. Ben yıllar boyunca emek vererek bu hale geldim. Galatasaray'a 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri futbolla ilgileniyorum, emek veriyorum. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum. 4 aydır cezaevindeyim, ayrıca TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Son olarak ise mahkeme heyetine savunmasını yapan Baltacı hakkında karar için mahkeme duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baltacı hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşma, 12 Haziran saat 10.30'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Baltacı'nın yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahisler oynadığı kaydedildi.

İddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtildi.