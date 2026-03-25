Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Hande Erçel'den açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "ünlülere yönelik" uyuşturucu soruşturmasında, gece saatlerinde yeni dalga geldi.

16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu isimler ise futbol ve sanat camiasının tanınanları arasında yer alıyor.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında; iş insanları Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran var.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR

Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

HANDE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA

Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Uzun süredir yurt dışında olduğunu ve eğitim aldığını söyleyen Erçel, açıklamasında şöyle dedi;



"1 AYDIR YURT DIŞINDAYIM"

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım.

Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.

"ÜLKEMİ SEVİYORUM"

Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."