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DHA

Balıkesir’in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi’nde, bir kuyumcu dükkanı maskeli ve silahlı bir soyguncunun hedefi oldu. Örcüler Caddesi, Basın Sokak’ta bulunan Tanju Kaymaz’a ait kuyumcuya giren saldırgan, vitrindeki altınları çalmaya çalıştıktan sonra hızla kaçmaya çalıştı.

Yapılan incelemeler sonucu, soygunu gerçekleştiren kişinin E.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ALTINLARI DOLDURDUĞU ÇANTA, DOLABA TAKILIP KALDI

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, E.G.’nin kuyumcuya girdikten bir süre sonra cebinden çıkardığı tabancayı iş yeri çalışanına doğrulttuğu, ardından sırt çantasını uzatarak altınları içine doldurmasını istediği görüldü. Daha sonra vitrine yönelen şüpheli, altınları çantasına doldurduktan sonra kaçmaya çalışırken beklenmedik bir aksilik yaşadı. Elindeki çantanın sapı tezgahtaki dolabın kapağına takılınca kısa süreli bir panik yaşayan soyguncu, çantayı kurtarıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan E.G.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.