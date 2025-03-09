Balıkesir'de yangın: Mahalleli hortumlarla itfaiyeye destek verdi

DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokak'ta, bugün saat 15.30 civarında, Y.S.'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı ve çatıyı tamamen kapladı. Yangının fark edilmesiyle birlikte, evdeki tüm aile üyeleri hızla tahliye edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunuldu.

MAHALLE SAKİNLERİ, HORTUMLA SU SIKARAK DESTEK VERDİ

Bu esnada mahalle sakinleri, hortumlarla su sıkarak alevlerin daha da yayılmasını engellemeye çalıştı. Ancak, yangın bitişikteki eve de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Üç itfaiye aracı ve bir su tankeri ile yapılan zorlu müdahale sonrası yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı, fakat ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.