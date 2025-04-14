Balıkesir'de zeytinlikte ayı saldırısı

DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Pulakes mevkisinde, zeytinlikte budama çalışması yapan 67 yaşındaki Şaban Özçelik, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Omzundan ve ayağından yaralanan Özçelik, büyük bir soğukkanlılıkla motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmayı başardı.

Yolda karşılaştığı komşusundan yardım isteyen Özçelik, hızla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede yaşayan vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.