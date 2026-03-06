Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme...

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara ilişkin bir açıklama yapıldı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.



Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Akın Topal'ın Erden Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüphelinin alınan ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alışverişi bulunduğunu beyan ettiği; ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 2023-2025 yılları arasında şüphelinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren firma üzerinden altın alım-satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi işlemleri yaptığı belirlendiği kaydedilmişti.

Öte yandan şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, MASAK raporu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmasının talep edildiği öğrenilmişti.

18 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturmada Timur ile birlikte mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüpheliler arasında Bahattin Berke Demircan, Dogukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu, Esat Bilayak ve Fatih Kulaksız olduğu, serbest bırakılan şüphelilerin ise Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve Emrah Günaydı yer almıştı.