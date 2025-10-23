Abone ol: Google News

Bartın'da bisikletli çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu

Bisikletli bir çocuk, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 10:36
  • Bartın'da bisikletli bir çocuk, geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
  • Minibüs çocuğa çarptı ve bisikleti hasar gördü, ancak sürücü olay yerinden durmadan ayrıldı.
  • Bisikletli çocuk, sürücüyü şikâyet etti ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da yürekleri ağza getiren olay..

Aladağ Mahallesi’nde minibüsüyle geri manevra yapan sürücü, arkasından gelen bisikletli çocuğu fark etmedi.

ARACIN ALTINDA KALMAK ÜZEREYDİ

Bisikleti süren çocuk, son anda hamle yaparak aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Ancak, minibüsün çarpması sonucu bisiklet hasar gördü.

ÇOCUK ŞİKAYETÇİ OLDU

Minibüsün sürücüsü durmadan olay yerinden ayrılırken bisikletli çocuk, sürücüden şikâyetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

