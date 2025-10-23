Bartın'da bisikletli çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu

- Bartın'da bisikletli bir çocuk, geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Minibüs çocuğa çarptı ve bisikleti hasar gördü, ancak sürücü olay yerinden durmadan ayrıldı.
- Bisikletli çocuk, sürücüyü şikâyet etti ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın'da yürekleri ağza getiren olay..
Aladağ Mahallesi’nde minibüsüyle geri manevra yapan sürücü, arkasından gelen bisikletli çocuğu fark etmedi.
ARACIN ALTINDA KALMAK ÜZEREYDİ
Bisikleti süren çocuk, son anda hamle yaparak aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Ancak, minibüsün çarpması sonucu bisiklet hasar gördü.
ÇOCUK ŞİKAYETÇİ OLDU
Minibüsün sürücüsü durmadan olay yerinden ayrılırken bisikletli çocuk, sürücüden şikâyetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.