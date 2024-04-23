Bartın'da evde çıkan yangında engelli kişi hayatını kaybetti Bartın'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

AA & Ensonhaber

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Kavlak köyünde 76 yaşındaki Feridun Çetinbağ'a ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri evde yaptıkları incelemede dumandan etkilenen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim Çetinbağ (44) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.