Bartın'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil sürücüsünün koşarak olay yerinden uzaklaştığı kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak her iki araç da hasar gördü.

Bartın'da meydana gelen olayda, Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza yapan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI Aracın çarptığı otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ise panikleyerek araçtan inerek koşarak kaçtı. KAZADA YARALANAN OLMADI Kazanın ardından yola yakıt dökülülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, görgü tanıkların verdiği ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden kaçan şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

