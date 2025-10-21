Abone ol: Google News

Bartın'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı

Kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil sürücüsünün koşarak olay yerinden uzaklaştığı kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 21:50
  • Bartın'da, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.
  • Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak her iki araç da hasar gördü.
  • Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'da meydana gelen olayda, Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Kaza yapan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. 

OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI

Aracın çarptığı otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü ise panikleyerek araçtan inerek koşarak kaçtı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazanın ardından yola yakıt dökülülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, görgü tanıkların verdiği ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden kaçan şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

