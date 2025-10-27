Bartın'da ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin TL ceza

- Bartın-Amasra yolunda ters yönde ilerleyen bir cip başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
- Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit etti.
- Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi.
Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 9 BİN 267 LİRA CEZA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri, cipin plakasını ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti.
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.