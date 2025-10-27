Abone ol: Google News

Bartın'da ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin TL ceza

Bartın-Amasra kara yolunda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye sokan cipin sürücüsüne 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 14:31
  • Bartın-Amasra yolunda ters yönde ilerleyen bir cip başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
  • Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit etti.
  • Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 9 BİN 267 LİRA CEZA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri, cipin plakasını ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

