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    Bartın'da, üvey amcası tarafından öldürüldü

    Ormanda yaralı bulunan 50 yaşındaki Kadir Öncü'nün üvey amcası, sorgu sırasında itirafta bulunarak cinayeti kabul etti.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 13:25
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    Bartın'da, üvey amcası tarafından öldürüldü

    Bartın’ın Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti.

    Öncü ilerleyen saatlerde eve dönmeyince, oğlu tarafından ormanlık alanda aranmaya başladı.

    YARALI BULUNAN ADAM, HAYATINI KAYBETTİ

    Ormanda yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü’nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.

    Bartın'da, üvey amcası tarafından öldürüldü #1

    KATİL, ÜVEY AMCA ÇIKTI

    Özel ekip köye giderek, Öncü’nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Öncü'nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Öncü cinayeti işlediğini itiraf etti.

    Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü’yü vurduğu tüfek de evde bulundu. Hüseyin Öncü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Bartın'da, üvey amcası tarafından öldürüldü #2

    Bartın'da, üvey amcası tarafından öldürüldü #3

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