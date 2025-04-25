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AA & Ensonhaber

Bartın'da İl Özel İdaresi mevkiinden Çatmaca istikametine giden Mehmet S. idaresindeki işçi servisi ile Ahmet B. yönetimindeki beton mikseri ve Erdal Ş.'nin kullandığı beton pompa aracı çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 YARALI

Kazada beton mikseri ve beton pompa aracının sürücüleri ile işçi servisindeki F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S. ve K.Ç. yaralandı.

Beton pompa aracında sıkışan sürücü Erdal Ş., iş makinesi ve vinç yardımıyla araçların çekilerek birbirinden ayrılmasının ardından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdal Ş.'ye araçta sıkıştığı süre boyunca müdahale etti.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.