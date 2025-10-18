Batman Çayı’nda 57 yaşında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

- Batman Çayı'nın İkiztepe mevkisinde 57 yaşındaki Kadri N.'nin cansız bedeni bulundu.
Batman Çayı’nın İkiztepe mevkisinde bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Çay kenarında hareketsiz birini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 57 yaşındaki Kadri N. olduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.