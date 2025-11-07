Batman'da bıçaklı kavgada kan aktı: 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman’ın Seyitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 17 yaşındaki Y.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLA YARALANDI

Kimliği belirsiz şahıs, Y.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Y.Ç., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.