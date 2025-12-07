Batman'da cinnet getiren şahıs evinin eşyalarını sokağa fırlattı Gap Mahallesi'ndeki evinde cinnet getiren bir şahıs evinin eşyalarını balkondan aşağı fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine gelen ekipler şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.