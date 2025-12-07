Batman'da cinnet getiren şahıs evinin eşyalarını sokağa fırlattı

- Batman'da cinnet getiren bir kişi, evinin eşyalarını balkondan aşağı fırlattı.
- Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri şahsı sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.
- Şahıs, ikna edilip sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Batman merkez GAP Mahallesi'nde apartmanın balkonuna çıkan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak evde bulunan eşyaları aşağı attı.
İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 SAAT BOYUNCA SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI
Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca şahsı ikna etmek için yoğun çaba harcadı.
Yapılan ikna çalışmaları sonucunda şahıs güvenli şekilde balkondan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İlk kontrolü olay yerinde yapılan şahıs daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.