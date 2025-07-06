Batman'da mezar yeri başkasının çıktı: Aileden habersiz cenazeyi yandaki mezara defnettiler

Batman'da 23 Haziran'da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Ancak aile, 4 Temmuz'da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.

AİLEYE HABER VERMEDEN CENAZEYİ TAŞIDILAR

İddiaya göre, Ekin'in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu.

MEZARLIKTA NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR

Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı.

Konu ile ilgili ulaşılan belediye yetkilileri olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

"BABAMI YANDAKİ MEZARA DEFNETMİŞLER"

Olayı fark ettiklerinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ekin'in oğlu Mahmut Ekin, şöyle konuştu:

23 Haziran tarihinde babam vefat etti. Mezarlığa defnettik. 10 gün sonra babamın mezarını ziyarete gittiğimizde fark ettik ki babamın mezarının yeri değişmiş. Babamı mezardan çıkarıp, hemen yan taraftaki mezara defnetmişler.



Bunun için bizden rıza alan olmadı. Bizi arayıp haber veren de olmadı. Biz kendimiz bunu fark ettik. Bunu fark edince ailece şok yaşadık. Çok üzüntü yaşadık. Bunun için olayın peşine düşmeye karar verdik ve polise şikayette bulunmaya gittik.

"ÖĞRENDİĞİMİZDEN BERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"