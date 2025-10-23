Batman'da otobüs şoförünün refleksi küçük çocuğu ezilmekten kurtardı

- Batman'da bir otobüs şoförü, ani frenle küçük bir çocuğun ezilmesini önledi.
- Şoförün hızlı refleksi, güvenlik kamerasına yansıdı ve büyük bir facianın önüne geçti.
- Olay sonrası vatandaşlar şoförü dikkati için tebrik etti.
Batman'da şehir içi otobüs şoförü rutin şekilde seyir halindeyken istenmeyen sonuçlar doğurabilecek bir an yaşandı.
Turgut Özal Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde küçük bir çocuk aniden yola fırladı.
ŞOFÖR ANINDA REFLEKS GÖSTERDİ
Bu sırada seyir halinde olan otobüsünün şoförü, çocuğu fark eder etmez frene bastı.
Şoförün zamanında müdahalesi sayesinde çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.
Görüntülerde, çocuğun korkuyla geri kaçtığı, yolcuların ise büyük bir panik yaşadığı anlar yer aldı.
ŞAHİT OLANLAR ŞOFÖRÜ TEBRİK ETTİ
Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve otobüsteki yolcular, sürücünün dikkati ve hızlı refleksi sayesinde bir facianın önüne geçildiğini belirterek, otobüs şoförünü tebrik etti.