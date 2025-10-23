Batman'da otobüs şoförünün refleksi küçük çocuğu ezilmekten kurtardı Yaya geçidine aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için ani fren yapan otobüs şoförünün refleksi, olası bir faciayı önledi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.