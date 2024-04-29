Bugün öğle saatlerinde Batman'ın merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
5 kişi yaralandı
Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların durumu ağır
Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede park halindeki bazı araçlar da tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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