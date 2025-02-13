Batman'da uçuruma sürüklenen cenaze aracını kaya durdurdu

İHA

Batman’ın Sason ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken tehlikeli anlara da yol açtı. İlçeye bağlı Çalışırlar köyüne bir cenazeyi ulaştıran belediyeye ait nakil aracı, aşırı kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLADI, ARACI KAYA DURDURDU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Engin Yaşar, son anda araçtan atlayarak kurtulurken, cenaze aracı uçurumun kenarında asılı kaldı.

Olayın ardından köylüler seferber olarak ekiplere yardımcı oldu. Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle araç bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.