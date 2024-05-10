Batuhan Karadeniz'in kadına şiddet iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in bir otelde eski sevgilisine yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması görülürken, Karadeniz'in duruşmaya katılmaması dikkat çekti.

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DHA

Kadına şiddet suçlamasıyla yargılanan Batuhan Karadeniz'in ilk duruşması görüldü.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in, eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'na otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava bugün gerçekleşti.

Mahkemeye katılmadı

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken, Batuhan Karadeniz duruşmaya katılmadı.

"Borç verdiğim parayı istemek için gittim"

Duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, "Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti." dedi.

Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karadeniz’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

"Sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aleyna Eroğlu, "Ben susmadım, susmayacağım. Hala şikayetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebze de olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum." dedi.

"Biz şikayetlerimizi devam ettireceğiz"

Aleyna Eroğlu’nun avukatı Ayhan Yalçın ise, "Batuhan Karadeniz ile müvekkilim arasında otelde yaşanan darp ve tehdit suçlarıyla ilgili bugün ilk duruşmamızı yaptık. Bugünkü duruşmada, biz savunmamızı ve şikayetlerimizi bildirdik. Batuhan Bey duruşmaya katılmadığı için bir dahaki duruşmada yakalamalı olarak getirilmesi yönünde karar verildi. Biz şikayetlerimizi devam ettireceğiz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve durdurulması noktasında umarım bu dosyada bir katkı sağlar.

"Aleyna Eroğlu’na yaklaşmaması gibi önleyici tedbirler mevcut"

Batuhan Karadeniz hakkında tehdit, kasten yaralama ve hakaret suçlarından ceza isteniyor. Bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirildiğinde 3 yılın üstünde bir ceza yapıyor. Bir dahaki duruşmaya gelmediği takdirde hakkında yakalama kararı verildi. Şu anda Batuhan Karadeniz hakkında Aleyna Eroğlu’na yaklaşmaması gibi önleyici tedbirler mevcut. Buna rağmen sosyal medyada müvekkilime mesajları ve videoları devam ediyor." diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart 2023 tarihinde Batuhan Karadeniz’in, otelde Aleyna Eroğlu’nu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Batuhan Karadeniz hakkında ‘Kasten yaralama’ ve ‘Zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)