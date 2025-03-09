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İHA

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi, Terazidere Mahallesi'nde, akşam saatlerinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmı aniden alev aldı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Saat 19.30 sıralarında, Göl Sokak üzerinde seyreden aracın motorundan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, hızla kenara çekerek kendini dışarı attı.

YANAN ARACA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin büyümesini önlemek için çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Araçta ciddi maddi hasara yol açan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.