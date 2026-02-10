Bebek’te polise zor anlar yaşatan kadın sürücü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin kadın sürücüsü, yapılan uyarılara rağmen uzun süre araçtan inmeyi kabul etmedi. Bölgedeki vatandaşların da dikkatini çeken olay sırasında ekipler, sürücüyü sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

ÇIĞLIKLAR ATIP POLİS ARACINA SALDIRDI

İkna edilerek araçtan indirilen kadın sürücü, bu kez kontrolünü kaybederek bağırmaya başladı. Sürücünün, çevrede bulunan polis aracını tekmelediği anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan gerginliğin ardından kadın sürücü polis ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.