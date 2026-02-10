Abone ol: Google News

Bebek’te polise zor anlar yaşatan kadın sürücü

İstanbul Bebek’te durdurulan bir otomobilin kadın sürücüsü, uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirildi. Sinir krizi geçirdiği görülen sürücü, çığlıklar atarak polis aracına tekme attı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 17:25 Güncelleme:
  • İstanbul Bebek'te kadın bir sürücü, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirildi.
  • İndirildikten sonra sinir krizi geçiren sürücü, polis aracına tekme attı.
  • Olay sonrası kadın kontrol altına alınırken, idari ve adli işlemler başlatıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin kadın sürücüsü, yapılan uyarılara rağmen uzun süre araçtan inmeyi kabul etmedi. Bölgedeki vatandaşların da dikkatini çeken olay sırasında ekipler, sürücüyü sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

ÇIĞLIKLAR ATIP POLİS ARACINA SALDIRDI

İkna edilerek araçtan indirilen kadın sürücü, bu kez kontrolünü kaybederek bağırmaya başladı. Sürücünün, çevrede bulunan polis aracını tekmelediği anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan gerginliğin ardından kadın sürücü polis ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

