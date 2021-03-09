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    Beşiktaş’ta kapı açma kazası

    Seyir halinde olan motosikletliye yol ortasında taksiden inen müşterilerin açtığı kapı çarptı. Kaza sonucu yana yatan motosikletten düşmekten kurtulan sürücü, öfkesini müşterilerden çıkarttı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:50
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    Beşiktaş’ta kapı açma kazası

    Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde yoğun trafikte motosikletiyle araçların yanından seyreden Buğra A. trafik ışıklarına geldiği sırada yavaşlamaya başladı.

    O esnada ışıklarda duran taksinin içerisindeki müşteri, dikkatsiz bir şekilde kapıyı açınca motosikletliye çarptı.

    ÖFKESİNİ MÜŞTERİLERDEN ÇIKARTTI

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet yana doğru devrilirken, sürücü ise düşmekte son anda kurtuldu.

    Olayın ardından bağırarak tepki gösteren motosikletli öfkesini müşterilerden çıkarttı. Bir süre müşterilerle tartışan sürücü Buğra A. ardından motosikletine binerek yoluna devam etti.

    Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

    Beşiktaş’ta kapı açma kazası ViDEO

    Beşiktaş’ta kapı açma kazası #1

    Beşiktaş’ta kapı açma kazası #2

    Beşiktaş’ta kapı açma kazası #3

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