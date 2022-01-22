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    Beşiktaş'taki 'aşçı' cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı

    Yıllar önce Beşiktaş stadyumu önünde bıçaklanarak öldürülen Şeref Ergül'ün katil zanlısı, fotoğraftan yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 14:30
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    Beşiktaş'taki 'aşçı' cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı

    İstanbul'da aşçılık yapan Şeref Ergül, 13 Haziran 2011 tarihinde Beşiktaş'ta stadyumu önünde tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

    Saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirmişti.

    BİR KİŞİ SUÇSUZ YERE 5 AY HAPİS YATTI

    Polis tarafından o tarihte yapılan soruşturmada, Şeref Ergül'ün Taksim'de bir bara gittiği; barda bulunan E.Ö.'nün Şeref Ergül'ü bıçaklayan kişinin eşkaline çok benzediği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.Ö., poliste cinayeti itiraf etti  ancak çelişkili ifadeler verdi. Tutuklanan E.Ö., olay yerinde hiç bulunmadığının tespit edilmesi üzerine 5 ay sonra serbest bırakıldı.

    DOSYA YENİDEN AÇILDI

    Cinayet Büro Amirliği'nde faili meçhul olarak bekleyen dosyayı tekrar açan dedektifler, zaman içinde gelişen teknolojiden de faydalandı.

    Beşiktaş taki aşçı cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı #1

    KATİLİN CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

    Olayı gerçekleştiren kişinin 30-35 yaşlarında 65-70 kg ağırlığında 165-170 boylarında erkek olduğu ve şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Beşiktaş istikametine doğru gittiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüphelinin taksiden indikten sonra bir markete girerek soda alıp çıktığı belirlendi. Şüphelinin soda alırken market güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri iyileştirilmiş fotoğraf haline getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'na gönderildi. Burada kullanılan yüz tanıma sistemi olarak bilinen Analiz Merkezi Projesi'ne yüklenen fotoğraflar, arşivde bulunan diğer fotoğraflarla karşılaştırıldı. Sistem, yüklenen fotoğraflar Muhammet B. ile yüzde yüz benzerlik gösterdi.

    Beşiktaş taki aşçı cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı #2

    YILLAR SONRA YAKALANDI, YÜZDE 98 ENGELLİ ÇIKTI

    Polis, Eyüpsultan ilçesinde oturduğu tespit edilen Muhammet B.'nin evine baskın yaparka gözaltına alındı. Ancak Muhammet B.'nin aradan geçen zaman içinde beyin kanaması geçirdiği ve yüzde 98 engelli olduğu anlaşıldı. Muhammet B.'nin ayrıca konuşma yetisini tamamen kaybettiği tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    İşlemleri yapılan şüpheli Muhammet B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beşiktaş’ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı

    Beşiktaş taki aşçı cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı #3


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