Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles, geri dönüyor İngiliz Kral, ay sonunda kanser tedavi merkezini ziyaret edecek. Charles'ın, Japonya'dan da misafirleri olacak.

AA & Ensonhaber

Kanser hastalığıyla mücadele eden İngiltere Kralı 3. Charles, görevine geri dönecek.

Charles, hakkında yeniden ele alınan cenaze töreni planlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz Kral'ın hayatını kaybetmesi durumunda törenin ne şekilde düzenleneceği tekrar gözden geçirildiği konuşuluyor.

Buckingham Sarayı, Charles'ın, kanser tedavisi devam ederken gelecek hafta görevine geri döneceğini duyurdu.

Kanser tedavi merkezini ziyaret edecek

Açıklamaya göre Kral, halka açık ziyaretlerden ilkini 30 Nisan'da bir kanser tedavi merkezine yapacak.

Kral, haziranda ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

"Kral iyileşmeye devam edecek"

Açıklamada, "sağlık ekibinin şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece cesaretlendiği ve Kral'ın iyileşmeye devam edeceği konusunda olumlu kanıda oldukları" belirtildi.

Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

Kral, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.