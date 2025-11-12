Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

- Beykoz'da mıcır yüklü kamyon, toprak yolda devrildi.
- Sürücü M.Ç., kazadan yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kaymakdonduran mevkiinde M.Ç. idaresinde seyir halinde ilerleyen mıcır yüklü kamyon, sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yan yattı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Bu esnada araç içinde bulunan kamyon sürücüsü M.Ç. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.