Abone ol: Google News

Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Beykoz ilçesinde mıcır yüklü kamyon, sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 17:14
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
  • Beykoz'da mıcır yüklü kamyon, toprak yolda devrildi.
  • Sürücü M.Ç., kazadan yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kaymakdonduran mevkiinde M.Ç. idaresinde seyir halinde ilerleyen mıcır yüklü kamyon, sürücünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Bu esnada araç içinde bulunan kamyon sürücüsü M.Ç. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri