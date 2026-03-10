Trabzon'da otomobilin çarptığı genç kadın ağır yaralandı

Trabzon'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Öznur Kazaz'a aşırı hızla gittiği belirlenen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 25 yaşındaki kadın yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Burada tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)