İHA
Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde seyir halindeki Osman A. idaresindeki silis kum yüklü tır, Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelmeden arka sağ tekerliği tutuşmaya başladı.
Alevleri gören sürücü, aracı hemen yolun sağ tarafına çekti.
EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı.
İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri araca sıçramadan söndürdü.
ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI
Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken polis, Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolunda geniş çaplı önlem aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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