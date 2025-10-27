Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü: Motosiklet sürücüsüne 54 bin TL ceza

- Motosiklet sürücüsü Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye soktu.
- Polisler, sürücüyü tespit ederek karakola götürdü.
- Sürücüye 5 kural ihlalinden toplam 53 bin 950 TL ceza verildi.
Trafik magandası Bilecik'te ortaya çıktı...
Bilecik'in merkez Abdülhamithan Bulvarı'nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir sürücü, sanayi istikametine seyir halindeyken motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü trafik polisleri tarafından tespit edildi.
Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi.
TOPLAM 53 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ
Şahsa, 5 farklı trafik kuralı ihlalinden toplam 53 bin 950 TL ceza uygulandı.