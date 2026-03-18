Akın Gürlek'in sözleri çok konuşulacak! Özgür Özel Muhittin Böcek'ten para mı aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik mal varlığı iddiaları ortaya atmış, Bakan Gürlek de bu iddialara yanıt vermişti.

Gürlek, Özgür Özel'in yalan olduğunu belirterek, "Benim veremeyecek hesabım yok." dedi.

Manevi tazminat davası açılacağını da aktaran Gürlek, 4 taşınmazı olduğunu söyleyerek, belgelerle yanıt verdi.

"ÖZEL, ASRIN YOLSUZLUK DAVASINI PERDELEMEK İSTİYOR"

Gürlek açıklamasında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in davasına ve 15 Ocak 2024 tarihli Manisa benzinlik buluşmasına dikkat çekti.

Gürlek, Özel'in bu konuları ve 'asrın yolsuzluğu' olarak anılan büyük yolsuzluk davasını perdelemek istediğini öne sürdü.

"BÖCEK, BU BENZİNLİĞE NİYE UĞRUYOR"

Gürlek, Özel'in amacının 'asrın yolsuzluk davasını ve Muhittin Böcek davasını perdelemek' olduğunu belirterek açıklamasında şu sözleri kullandı:

Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.



Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var.



Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmaları da ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.



Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor.



Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'teki kendisinin aday olması için Manisa'daki bir benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var. Bu para verme iddiasını perdelemeye çalışıyor.