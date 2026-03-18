Netanyahu, ABD büyükelçisine suikast listesini gösterdi

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı savaşta 19 gün geride kalırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"GÖRÜYORSUNUZ HAYATTAYIM"

Görüntülerde, Netanyahu sosyal medyada dolaşan İran’ın misilleme iddialarına değinerek, “Evet, görüyorsunuz ki hayattayım” dedi.

Huckabee, görüşmenin Donald Trump’ın talebi doğrultusunda yapıldığını belirtirken, Netanyahu Trump ile ilişkilerini övdü ve “Elimizdeki beş parmakla tokalaşıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD İŞ BİRLİĞİ VE İRAN İDDİALARI

Netanyahu, ABD ile yürütülen ortak faaliyetleri “inanılmaz” olarak nitelendirerek, iş birliği içinde olmaktan gurur duyduklarını söyledi. İsrail Başbakanı, İran’ın İsrail’i hedef almasının yanı sıra nükleer silah geliştirme ve bu silahları ABD şehirlerine ulaştırma planlarına değinerek, “Bunu yapamayacaklar” dedi.

"BUGÜN LİSTEDEN İKİ İSİM SİLDİM"

Görüşme sırasında Netanyahu, cebinden çıkardığı bir kartı Huckabee’ye göstererek üzerinde çeşitli isimlerin bulunduğunu belirtti:

"Bugün bu listeden iki ismi sildim. Daha kaç ismin silinmesi gerektiğini görüyorsunuz."

Bu açıklamalar, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın daha önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından geldi.

Listedeki isimlerin üzerini çizmek güzel; bunu Amerikalı dostlarımızla omuz omuza yapmak ise daha da güzel.



Büyükelçi Mike Huckabee'yi görmek güzel. Her zaman bir zevk.