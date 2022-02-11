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- Bilecik'te üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
Bilecik'te üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
17 yaşındaki üvey kızına ormanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 11.02.2022 - 16:13
- Güncelleme : 11.02.2022 - 16:14
Bilecik’te yaşayan F.U.isimli şahıs, okuldan alıp, ormana götürdüğü 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu.
ÜVEY KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
Kız çocuğu, ormandan kendisi ayrılarak eve gelip, olayı annesine anlattı. Polise şikayette bunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında F.U. hakkında gözaltı kararı verildi.
ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan üvey baba F.U. ise Beyce köyü yakında bulunan çimento fabrikasında yakalanarak, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan F.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.