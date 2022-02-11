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    Bilecik'te üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

    17 yaşındaki üvey kızına ormanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 16:14
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    Bilecik'te üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

    Bilecik’te yaşayan F.U.isimli şahıs, okuldan alıp, ormana götürdüğü 17 yaşındaki  üvey kızına cinsel istismarda bulundu.

    ÜVEY KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

    Kız çocuğu, ormandan kendisi ayrılarak eve gelip, olayı annesine anlattı. Polise şikayette bunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında F.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

    ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan üvey baba F.U. ise Beyce köyü yakında bulunan çimento fabrikasında yakalanarak, gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan F.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bilecik te üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı #1


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