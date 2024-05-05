Yeşil mercimeği kaynattığınız o suyun çayını yapın, faydalarından bir bir yararlanın… Birçok kişi yeşil mercimeği kaynattıktan sonra suyunu döker. Birçok farklı besini içeren bu suyu dökmek yerine çayını yapın, nasıl faydalar sağlıyor görün…

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Çoğu ev hanımı yeşil mercimeği kaynattıktan sora suyunu lavaboya süzer. Ancak mercimeğin kaynama sırasında suyuna bıraktığı faydalı birçok besinde bu su ile birlikte akıp gider.

Mercimeğin içerdiği birçok vitamin ve mineral kaynama suyunda da bulunur. Bu vitamin ve minerallerden yararlanmak için ise bu sudan yapılan çay ile mercimeğin tüm faydalarından yararlanarak sağlığınıza sağlık katacaksınız.

Dökmek yerine için…

Mercimek suyunu dökmek yerine çay şeklinde tükettiğinizde, beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışabilmesi için destekleyici bir görev üstlenir. Temel vitamin ve mineralleri düzgün bir şekilde alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Aynı zamanda sindirim sistemi içinde faydalı olan mercimek suyu sindirim sisteminizin etkili bir şekilde çalışmasını destekleyecektir.

Düşük glisemik indekse sahip olan mercimek suyu, kan şekerinizi ani dalgalanmalara neden olmadan dengede tutabilir. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.

İçerisinde bolca demir barındıran mercimek, demir alımınızı artırabilir ve buna bağlı olarak daha enerjik hissetmenizi de sağlayabilir.