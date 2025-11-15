Abone ol: Google News

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alınırken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:54
  • Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
  • Emniyet, metamfetamin ve sentetik kannabinoid gibi maddeler ele geçirdi.
  • İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde muhtelif miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı da bulundu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"UYUŞTURUCUYA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz, halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önde gelir" denildi.

