Bilecik'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde muhtelif miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı da bulundu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"UYUŞTURUCUYA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz, halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önde gelir" denildi.