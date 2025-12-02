Bilecik’te yan bakma kavgası: Bacağındaki bıçağı çıkarıp karşısındakini ağır yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük olan H.K.A. ile F.Y. arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan gerilim sonucu F.Y., H.K.A.’yı bacağından bıçakladı.

Yaralanan H.K.A. ise bacağına saplanmış bıçağı çıkararak F.Y.’yi bu kez karnından yaraladı.

KARNINDAN YARALANAN GENCİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralı olduğu öğrenilen F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.