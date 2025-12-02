Abone ol: Google News

Bilecik’te yan bakma kavgası: Bacağındaki bıçağı çıkarıp karşısındakini ağır yaraladı

Merkez İstiklal Mahallesi’nde iki genç arasında çıkan “yan bakma” tartışması kanlı bitti. Şehitler Parkı’nda yaşanan olayda, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 23:49
Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük olan H.K.A. ile F.Y. arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan gerilim sonucu F.Y., H.K.A.’yı bacağından bıçakladı.

Yaralanan H.K.A. ise bacağına saplanmış bıçağı çıkararak F.Y.’yi bu kez karnından yaraladı.

KARNINDAN YARALANAN GENCİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralı olduğu öğrenilen F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

