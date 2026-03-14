22 yıl sonra kadın hakem yönetti! Göztepe ile Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Asen Albayrak, 22 yıl aradan sonra Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ile Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı.
Göztepe, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu müsabakada ise 2004 yılının ardından bir ilk yaşandı. Asen Albayrak, Lale Orta'nın ardından Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi