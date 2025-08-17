Bingöl'de araç ata çarptı: 1 ölü

Bingöl'deki kazada kan aktı..
Karlıova ilçesinde F.G. idaresindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Bingöl kara yolunun Sudurağı köyü mevkisinde ağaçlık alandan aniden yola çıkan ata çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçtaki A.K. ağır yaralandı.
Ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AT DA TELEF OLDU
Kazada hafif ticari aracın çarptığı at da telef oldu.