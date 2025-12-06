Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı

- Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü tıra çarptı.
- Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
- Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatıldı; soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Osmaniye'de korkunç kaza...
Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında sürücü ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta tıra çarptı.
7 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.