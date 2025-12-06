Abone ol: Google News

Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 10:34
  • Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü tıra çarptı.
  • Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
  • Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatıldı; soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de korkunç kaza... 

Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında sürücü ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta tıra çarptı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

