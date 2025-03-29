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AA & Ensonhaber

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki bir otomobil çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu otomobili çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Aracı kaza yaptıktan sonra terk eden şüpheliler ekiplerce yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin aracı çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.