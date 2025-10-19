Bingöl'de kamyon şarampole yuvarlandı: çok sayıda hayvan telef oldu Bingöl'de yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.