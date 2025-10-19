Bingöl'de kamyon şarampole yuvarlandı: çok sayıda hayvan telef oldu

- Bingöl'de yola çıkan ata çarpmamak için manevra yapan kamyon şarampole yuvarlandı.
- Kazada 2 kişi yaralandı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı, telef olan hayvanlar ekiplerce toplandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Sudurağı mevkiinde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı.
HAYVANLAR TELEF OLDU
Kazada 2 kişi yaralanırken kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARLILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından toplanıldı.