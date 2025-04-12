Bingöl’de sosyal medya dolandırıcısı 2 kişi yakalandı

İHA

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Çeşitli gerekçeler öne sürerek toplamda 850 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları belirlenen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.