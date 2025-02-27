Bingöl’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İHA
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başarılı bir operasyona imza atıldı.
Ekiplerce Mirzan Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi.
BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 9 fişek halinde 4.25 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.75 gram kokain, 1 adet içime hazır 1.55 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda yakalanan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış