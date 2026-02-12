Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit eden CHP'li başkan tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin bir haberin altına “Seni karış karış oyacağız. Gürlek” şeklinde yorum yaptığı öne sürüldü.

Paylaşımın ardından savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Şüpheli Ramazan Yıldız, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, şüpheli Ramazan Yıldız’ın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.