Bitlis'te ayıların dronla karşılaşmasında gülümseten anlar

- Bitlis'te Nemrut Kalderası'ndaki ayılar, dron ile ilginç anlar yaşadı.
- Meraklı ayılar drona şaşkınlıkla bakarken, bazıları da sesinden rahatsız oldu.
- Fotoğrafçı Burhan Sevinç, hayvanları rahatsız etmeden uzak mesafeden çekim yaptığını belirtti.
Doğal yaşam alanlarında gezen anne ve yavru ayılar, üzerlerinde uçan dronu fark edince birbirinden ilginç tepkiler verdi.
Kimi merakla kameraya doğru bakarken, bazıları da sesinden rahatsız olup ağaçların arasına gizlendi.
Hatta birkaç ayının drona doğru ayağa kalkarak tepki göstermesi dikkat çekti.
"HAYVANLARA ZARAR VERMEDEN ÇEKİM YAPILDI"
Çekimleri yapan doğa fotoğrafçısı Burhan Sevinç, yaban hayatını belgelemek amacıyla görüntüleri kaydettiğini belirterek, hayvanlara zarar vermeden uzaktan çekim yaptığını söyledi.