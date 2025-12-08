Hatay'da fırtınada motosikletliye yardım etti

- Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ilerlemekte zorlandı.
- Tır şoförü, motosiklete rüzgar kıran olarak eşlik etti ve sürücünün güvenliğini sağladı.
- Bu yardımseverlik sosyal medyada takdir topladı.
Hatay'ın Akdeniz kıyısında yer alan ilçelerde yağışlı hava ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İskenderun-Payas kara yolunda akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı.
MOTOSİKLETLİYE EŞLİK ETTİ
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsünü fark eden tır şoförü, yol boyunca motosiklete rüzgar kıran olacak şekilde güvenli biçimde eşlik etti.
YÜREK ISITAN ANLAR
Tırın koruması sayesinde motosiklet sürücüsü devrilme tehlikesi yaşamadan yoluna devam ederken yürek ısıtan anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Duyarlı davranış, sosyal medyada kısa sürede büyük takdir toplayarak ilgi odağı oldu.