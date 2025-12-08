Hatay'da kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti: Bir an önce iş bul ve çalış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bir apartmana telefonla konuşuyor gibi yaparak dikkat çekmeden giren hırsız, bodrum katta bulunan bir bisikleti ve eşyaları torbaya koyarak çaldı.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen apartman sakini Rasim Savyun, kızına ait bisikletin hırsız tarafından çalındığını fark etti.

HIRSIZA NASİHATTE BULUNDU

Yaklaşık 45 dakika çevreyi gezen Savyun, başka bir apartmanın önünde olduğu kızına ait bisikleti gördü.

Kızının bisikletini alarak eve gelen Savyun, polis ekiplerine şikayetçi olmayacağını ifade ederek hırsıza nasihatte bulundu.

"HIRSIZ SANKİ APARTMANDAN BİRİSİNİ TANIYORMUŞ GİBİ İÇERİ GİRDİ"

Kızının bisikletini bulan ve hırsıza seslenen Rasim Savyun, şu ifadeleri kullandı:

Ben kendi aracımı apartmanın önünde temizliyordum. Hırsız telefonla konuşarak sanki apartmandan birisini tanıyormuş gibi içeriye girdi. İçeriye girdikten sonra bisiklet ve birkaç eşyayı çuvalla birlikte alıyor.



Eşyaları aldıktan sonra girdiği gibi apartmandan çıkıyor. Elektrik süpürgesini bırakmak için bodrum kata indiğimde bisikletin olmadığını fark ettim. Ondan sonra hemen dışarıya çıkıp çevreye baktım.

"BİSİKLETİ ALMAYA GİDERKEN HIRSIZ KAÇTI"

Sonra kamera kayıtlarını izlediğimde hırsızın girdiğini fark ettik. Hırsız olaydan 45 dakika sonra yakınlarda başka apartmana girerken bisikleti apartmanın önüne bırakıp üstüne kendi montunu koydu.



Uzaktan bakınca bizim bisiklet olduğunu anladım. Bisikleti almaya giderken o anda hırsız kaçtı. Önceden polisleri aradım ve yardımcı oldular. Bisikleti bulduğumu söyleyince şikayetten vazgeçtim.

"YAZIK; YAŞIN GENÇ DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADIK, İŞ BUL VE ÇALIŞ"