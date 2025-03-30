Bitlis'te bayramlaşmadan dönen muhtar kazada öldü

İHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aşağı Süphan köyü yakınlarında ilçe merkezindeki resmi bayramlaşma töreninden köyüne dönen Esenkıyı Köyü Muhtarı Mehmet Salih Deniz'in kullandığı hafif ticari araç, 5 metre yükseklikteki beton duvardan şarampole yuvarlandı.
Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Deniz'in cenazesi Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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